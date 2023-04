POL-WHV: Versuchter räuberischer Diebstahl einer Chipstüte

Varel (ots) - Am 19.04.2023 kam es zu einem Diebstahl einer in einem Rollator mitgeführten Tasche und der darin befindlichen Geldbörse. Gegen 13.30 Uhr befand sich eine 81-Jährige aus Varel zum Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in der Gertrud-Barthel-Straße. Dort wurde ihr die Tasche aus ihrem Rollator entwendet. Mit einer in der Geldbörse befindlichen Scheckkarte wurde anschließend versucht Bargeld abzuheben. In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut ...

