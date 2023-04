Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl in Varel

Varel (ots)

Am 19.04.2023 kam es zu einem Diebstahl einer in einem Rollator mitgeführten Tasche und der darin befindlichen Geldbörse. Gegen 13.30 Uhr befand sich eine 81-Jährige aus Varel zum Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in der Gertrud-Barthel-Straße. Dort wurde ihr die Tasche aus ihrem Rollator entwendet. Mit einer in der Geldbörse befindlichen Scheckkarte wurde anschließend versucht Bargeld abzuheben. In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut daraufhin, die PIN für eine Geld-oder Bankkarte nicht zugänglich mitzuführen.

"Geben Sie den Taschendieben keine Chance", sagt Ole Peuckert, Pressesprecher der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, und gibt folgende Tipps: - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

