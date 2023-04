Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall in Berliner Straße

Wilhelmshaven (ots)

Am 19.04.2023 ereignete sich um 14:37 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in der Berliner Straße in Wilhelmshaven.

Ein 21-jähriger Wilhelmshavener überquerte mit seinem e-Scooter die Bedarfsampel der Berliner Straße, als eine 70-jährige Wilhelmshavenerin seinen Weg in Fahrtrichtung Süden kreuzte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei sich der junge Erwachsene so schwer verletzte, dass eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des Ford blieb unverletzt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es aufgrund der mittlerweile aufgehobenen Straßensperrung zur Beeinträchtigung des Straßenverkehrsverkehrs.

Bürgerinnen und Bürger, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell