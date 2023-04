POL-WHV: Schild fällt nach Verkehrsunfall auf PKW

Varel (ots) - Am 18.04.2023 wurden gegen 21:54 Uhr Gartenauflagen aus dem Außenbereich eines Einrichtungshauses in der Gertrud-Bartel-Straße in Varel entwendet. Ein zu der Zeit unbekannter Täter wurde dabei beobachtet, wie er aus der umzäunten Gartenausstellung mehrere Gartenauflagen entwendete. Die hinaufgerufene Polizei Varel konnte aufgrund der guten Täterbeschreibung den vermeintlichen Dieb in Tatortnähe ...

