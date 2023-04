Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 21.04.-23.04.2023

Wilhelmshaven (ots)

Freitag, 21.04.2023

Verkehrsunfall - zwei Personen leicht verletzt Varel - Autobahn 29 - zw. AS Jaderberg und Hahn/Lehmden Ein 31-jähriger Mann aus Wiefelstede fuhr am Freitagnachmittag mit seinem Gespann auf der Autobahn 29 in Richtung Oldenburg. Zwischen den Anschlussstellen Jaderberg und Hahn/Lehmden löste sich der mitgeführte Anhänger vom Zugfahrzeug und schleuderte auf den Überholfahrstreifen gegen ein anderes, herannahendes Fahrzeug. Neben erheblichem Sachschaden am Pkw und dem Anhänger verletzten sich die Insassen des herannahenden Fahrzeuges leicht. Der beschädigte Pkw sowie der Anhänger mussten durch einen beauftragten Abschleppunternehmer vom Unfallort verbracht werden. Der Fließverkehr auf der Autobahn war für die Zeit der Unfallaufnahme eingeschränkt.

Freitag, 21.04.2023

Fahren unter Alkoholeinfluss Varel- In der Freitagnacht, um 23:45 Uhr, stellt eine Funkstreife aus Varel einen Autofahrer in der Oldenburger Straße fest, der mit seinem Fahrzeug in Schlangenlinie fuhr. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers wird ein deutlicher Alkoholisierungsgrad von 2,43 Promille festgestellt. Dem 47jährigen Vareler ist nach Entnahme einer Blutprobe auch der Führerschein durch die Beamten abgenommen worden. Auf den Mann kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Freitag, 21.04.2023

Verkehrsunfallflucht Varel - Auf der Bockhorner Straße, etwa in Höhe des Spiekerwarderwegs, begegneten sich zwei Autofahrer und gerieten beim Vorbeifahren mit ihren Spiegeln aneinander. Einer der Beteiligten kümmerte sich jedoch nicht um den angerichteten Schaden, sondern entfernte sich von der Unfallstelle. Gesucht wird ein silberner Kleinwagen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Varel, Tel.: 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Freitag, 21.04.2023

Verkehrsunfall - Radfahrer unter Alkoholeinfluss Varel - Am 21.04.2023, um 20.15 Uhr, fuhr ein Radfahrer auf dem Geh/-Radweg der Bockhorner Straße mit seinem Pedelec aus Bockhorn kommend in Richtung Borgstede. Eine plötzliche Fahrbewegung des Pedelecfahrers nach links führte zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 68-jährigen Radfahrerin aus Bockhorn. Beim Sturz verletzte sich die 68-jährige leicht. Bei dem unfallverursachenden 40-jährigen Pedelecfahrer wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest wies einen Wert von 2,42 Promille aus. Gegen den 40-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell