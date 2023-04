Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 21.04-23.04.2023

Wilhelmshaven (ots)

Verbotene Kraftfahrzeugrennen / Fahren ohne Fahrerlaubnis Wangerland / Hohenkirchen. Am Freitagnachmittag, den 21.04.2023, wollten Beamte des Polizeikommissariats Jever in Hohenkirchen einen Motorroller kontrollieren. Der führerscheinfreie Roller, dessen bauartbedingte Geschwindigkeit auf 25 km/h begrenzt ist, fuhr mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit und versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Da das Versicherungskennzeichen abgelesen werden konnte, konnte der jugendliche Fahrzeugführer ermittelt werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Rollerfahrer nur im Besitz einer Prüfbescheinigung war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren für das Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, des Weiteren muss er sich für die Beteiligung an einem verbotenen Fahrzeugrennen verantworten. Noch am gleichen Tag, nur kurz nach der ersten Feststellung, fiel den Beamten erneut ein führerscheinfreier Roller auf. Auch dieser versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Hierbei missachtete der Fahrzeugführer sämtliche Verkehrsvorschriften. In rücksichtloser und gefährdender Weise wurde in Kreuzungen und Einmündungen eingefahren, ohne die Geschwindigkeit zu verlangsamen und auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten. Eine 30er Zone wurde nahezu mit doppelter Geschwindigkeit durchfahren und in einem verkehrsberuhigten Bereich mussten zwei Passantinnen beiseite Springen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die gemessene Geschwindigkeit lag noch deutlich über die des ersten Rollers. Im Bereich der Oberschule konnte letzten Endes der Rollerfahrer außer Sicht gelangen. Auf eine weitere Fahndung und eine erneute Aufnahme der Verfolgung wurde auf Grund der halsbrecherischen Fahrt und dem hohen Gefährdungspotenzial für den Rollerfahrer und unbeteiligten Personen verzichtet. Auch der Führer dieses Rollers konnte ermittelt werden, es handelte sich hier um einen 17jähjrigen Wangerländer. Da half es auch nicht, da dieser das Versicherungskennzeichen so verbogen hatte, dass es nicht mehr lesbar war. Auch in diesem Fall wurden Strafverfahren auf Grund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Beteiligung an einem verbotenen Fahrzeugrennen eingeleitet.

Kommt es in beiden Fällen zu einer Bestätigung der Straftaten durch ein gerichtliches Verfahren, kann das Auswirkungen auf die zukünftige Aushändigung eines Führerscheines haben, da eine Fahrerlaubnissperre ausgesprochen werden kann.

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung Wangerland / Hohenkirchen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Freitagnachmittag zeigte der Verkehrsteilnehmer den Beamten einen griechischen Führerschein vor, wobei es sich um eine Totalfälschung handelte. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war dieser nicht, sodass gegen ihn Strafverfahren auf Grund einer Urkundenfälschung und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurden. Die Weiterfahrt wurde der Person untersagt.

Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer Sande. In den Abendstunden des 22.04.2023 übersah ein 52järhiger PKW Fahrer beim Herausfahren aus dem Verkehrskreisel im Oldenburger Damm einen bevorrechtigten 64järhigen Fahrradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu, eine Verbringung in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Verkehrsunfallflucht

Jever. Am Sonnabend, den 22.04.2023 gegen 12.18 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz des Famila Marktes beim Ein- oder Ausparken einen parkenden Hyundai Kona mit friesländischem Kennzeichen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder Fahrzeugführer machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. Tel. 04461-92110.

Sachbeschädigung an PKW

Schortens. Am Freitag, den 21.04.2023 zwischen 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des örtlichen LIDL Marktes in der Jadestraße durch eine derzeit unbekannte Person die rechte Fahrzeugseite eines ordnungsgemäß parkenden Honda Jazz mit friesländischem Kennzeichen auf gesamter Länge zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schortens in Verbindung zu setzen: 04461-984930.

Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Schortens. Am Freitag, den 21.04.2023, wurde in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 13.30 Uhr in der Straße Alte Kramermarktwiese in Schortens ein am Fahrbahnrand in Höhe eines Mehrfamilienhauses geparkter Ford Fiesta, Farbe grau, angefahren und erheblich im Bereich der Frontschürze links beschädigt. Der Schaden beläuft sich geschätzt auf 2.500,00 Euro.

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Beobachtungen zu diesem Unfall gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Schortens unter der Rufnummer 04461 98493 0 zu melden.

