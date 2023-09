Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim/ Lkr. Tuttlingen) Autofahrer kommt bei Hagel von der Straße ab- zwei verletzte Personen (12.09.2023)

Gosheim (ots)

Am späten Dienstagnachmittag ist es auf der Heubergstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein 74-jähriger Autofahrer und seine ebenfalls 74 Jahre alte Beifahrerin verletzten. Der Mann war mit einem Renault Megane auf der Heubergstraße bergabwärts unterwegs und kam auf der wegen Hagels glatten Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte der Autofahrer frontal gegen eine Hauswand. Während er sich selbstständig aus dem verunfallten Wagen befreien konnte, musste seine schwer verletzte Mitfahrerin von der alarmierten Feuerwehr Gosheim und dem hinzukommenden Rettungsdienst befreit und medizinisch versorgt werden. Auch der 74-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rettungswagen brachten die beiden Verunfallten in eine Klinik. Um den demolierten Renault, an dem ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden ist, kümmerte sich ein Abschlepper. Die entstandene Schadenshöhe an der Hauswand ist der Polizei noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell