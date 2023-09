Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Kreuzung Leibbrandstraße/ Amtlehenweg (12.09.2023)

Schramberg (ots)

Am Dienstagvormittag hat sich auf der Kreuzung Leibbrandstraße und Amtlehenweg ein Unfall ereignet, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Ein 82-Jähriger fuhr mit einem Audi Q7 auf dem Amtlehenweg. An der Kreuzung zur Leibbrandstraße kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten Opel Corsa einer 28-Jährigen, die auf der Leibbrandstraße in Richtung Lauterbach fuhr. Dabei erlitt die Frau und der 82-Jährige leichte Verletzungen. Eine Aufnahme in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro, am Opel in Höhe von rund 4.000 Euro. Um die nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste.

