Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Lkr. Tuttlingen) - Beim Einfahren in Kreisverkehr Auto übersehen (11.09.2023)

Aldingen / Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Montag hat sich gegen 14.30 Uhr im Kreisverkehr in der Raue Äcker Straße ein Unfall ereignet. Ein 56-jähriger Autofahrer wollte in den Kreisverkehr einfahren und übersah dabei den bereits im Kreisverkehr befindlichen 62-jährigen BMW-Fahrer. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro. Um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppdienst. Verletzt wurde niemand.

