POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Autofahrer übersieht Radler - nach Vollbremsung gestürzt und verletzt (12.09.2023)

Radolfzell (ots)

Am Dienstagvormittag hat sich auf der Böhringer Straße ein Unfall ereignet, bei dem ein Radfahrer verletzt worden ist. Ein 56-jähriger Audi-Fahrer bog von der Tankstelle kommend nach rechts auf die Böhringer Straße ab. Zeitgleich fuhr ein 37 Jahre alter Mann mit einem Trekkingrad auf dem Fahrradweg der Böhringer Straße in Richtung Kreisverkehr. Um eine Kollision mit dem abbiegenden Auto zu verhindern, machte der Radler eine Vollbremsung und kam dabei zu Fall. Er zog sich Verletzungen zu, die ärztliche versorgt werden mussten. An dem Zweirad entstand geringer Sachschaden.

