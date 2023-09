Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal-Kirchdorf, Schwarzwald-Baar-Kreis) In Bauwagen der Kindertagesstätte eingebrochen

Brigachtal-Kirchdorf, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter sind vermutlich im Laufe des vergangenen Wochenendes in einen Bauwagen der Kindertagesstätte in der Bad Dürrheimer Straße eingebrochen und haben daraus zwei Ferngläser und mehrere Schnitzmesser entwendet. Der Einbruch nebst Diebstahl wurde am Montagabend festgestellt und der Polizei gemeldet. Die Polizei Villingen ermittelt nun wegen schweren Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die am Wochenende oder auch im Laufe des Montags entsprechende Wahrnehmungen in der Bad Dürrheimer Straße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel.: 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

