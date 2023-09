Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall im Kreisverkehr - Radfahrer verletzt (12.09.2023)

Singen (ots)

Bei einem Unfall im Kreisverkehr Bohlinger Straße/Steißlinger Straße ist am frühen Dienstagmorgen ein Radfahrer verletzt worden. Eine 47-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf der Bohlinger Straße in Richtung Industriestraße. Auf dem Kreisverkehr zur Steißlinger Straße kollidierte sie mit einem vorfahrtsberechtigten 42 Jahre alten Radfahrer. Der Mann stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

