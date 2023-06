Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, L550/ Fahrer bei Wildunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Nach der Kollision mit einem Reh am Donnerstag (29.06.23) haben Scherben eines Außenspiegels einen 37-jährigen Autofahrer verletzt. Gegen 17.50 befuhr der Havixbecker die L550 in Richtung Havixbeck. In einer Kurve lief das Reh von links kommend auf die Straße. Durch die Kollision riss ein Außenspiegel ab und schleuderte ins Innere des Autos. Dabei zersplitterte das Glas. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Mann in ein Krankenhaus. Das Reh verendete vor Ort.

