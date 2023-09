POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Restaurant in der Salmannsweilergasse (10./11.09.2023)

Tuttlingen (ots) - Am vergangenen Freitag ist ein unbekannter Autofahrer in eine Mauer zwischen einer Lidl Filiale und einer angrenzenden Firma gefahren und hat einen erheblichen Schaden verursacht. Der Unbekannte fuhr gegen 9.30 Uhr in eine Zwischenmauer in der Stockacher Straße 118 und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu ...

