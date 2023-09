Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Verkohltes Kuchenstück führt zu Evakuierung des Seerheincenters (11.09.2023)

Konstanz (ots)

Ein verkohltes Kuchenstück hat am Montagmittag zur Evakuierung des Seerheincenters am Zähringerplatz geführt. Gegen 14 Uhr teilten Mitarbeiter eines Textilgeschäfts Rauchgeruch mit. Die sofort mit starken Kräften ausrückenden Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei räumten vor Ort vorsorglich das Gebäude, in dem sich mehrere hundert Menschen befanden. Trotz intensiver Absuche und Überprüfung der Lüftungsanlage konnte die Ursache für den Brandgeruch zunächst nicht festgestellt werden. Schließlich fand die Feuerwehr bei der Überprüfung eines der Ladengeschäfte ein kurz zuvor in einer Mikrowelle erhitztes - und nun verkohltes - Kuchenstück, das für den Brandgeruch "verantwortlich" war. Gegen 15.20 Uhr gaben Feuerwehr und Polizei das Seerheincenter wieder für Bewohner und Kunden frei.

