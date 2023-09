Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, K6165, Lkr. Konstanz) Autofahrer verursacht Unfall mit über 1,6 Promille und flüchtet anschließend (08.09.2023)

Stockach, K6165 (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagabend auf der Kreisstraße 6165 zwischen Wahlwies und Stockach-West einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Gegen 23 Uhr teilten Passanten einen betrunken wirkenden Autofahrer an einer Tankstelle in der Messkircher Straße mit, der gerade mit seinem Auto davonfahre. Bei der Überprüfung der Wohnanschrift trafen die Beamten kurz darauf einen 32-Jährigen an, der schwankte und betrunken schien. Ein Alkoholtest mit einem Ergebnis von rund 1,6 Promille bestätigte den Verdacht. Zudem wies der Wagen des Mannes frische Unfallspuren auf. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 32-Jährige, der in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste, auf dem Weg von der Tankstelle an seine Wohnanschrift von der Fahrbahn abgekommen war und einen Leitpfosten touchierte. Ohne den Unfall anzuzeigen fuhr er jedoch anschließend nach Hause. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.

