Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Rohbau in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße (10.09.2023)

Singen (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 18 Uhr versucht, in den Rohbau eines Gebäudes in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße einzubrechen. Der Unbekannte verschaffte sich über die Tiefgarage unbefugt Zutritt zum Flur des Gebäudes. Dort schlug er die untere Scheibe einer Brandschutztür ein. Anschließend ließ er von seinem weiteren Vorhaben ab und flüchtete. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Einbrechers nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell