Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 27-Jähriger rastet aus - Polizei suchte Geschädigte und Zeugen (04.09.2023)

Singen (ots)

Zu einem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Montag, 04.09.2023, im Bereich der Schaffhauser Straße ereignet hat sucht die Polizei Zeugen und weitere Geschädigte. Nachdem ein 27-Jähriger mit seinem Auto beim Einparken an der Julius-Bührer-Straße zunächst einen Unfall verursacht und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte, konnte er kurz darauf zu Fuß in der Rielasinger Straße kontrolliert werden. Da sich der junge Mann dabei aggressiv zeigte legten ihm die Polizisten Handschließen an. Nachdem der 27-Jährige angab, zuvor Betäubungsmittel konsumiert zu haben, brachten ihn die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik. Dort gelang es ihm, nachdem ihm die Beamten die Handschließen entfernten, in Richtung der Schaffhauser Straße zu flüchten. Dabei stieß er eine Krankenschwester zur Seite, die sich verletzte. In der Folge sprang der junge Mann blindlinks über die Straße und hielt wahllos Autos an. Bei einer zuvor gestoppten Autofahrerin setzte er sich auf der Beifahrerseite in den Wagen und fuhr einige hunderte Meter mit. Anschließend stieg er wieder aus dem Auto aus und flüchtete durch mehrere Gärten hinweg, ehe er von den Beamten im Bereich der Kanalstraße eingeholt und festgenommen werden konnte. Die Polizisten brachten den 27-Jährigen, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in eine Klinik.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls und insbesondere Personen, die durch das Verhalten des Mannes gefährdet worden sind, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

