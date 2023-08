Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Baby aus Fahrzeug befreit; Unfall auf der B27

Reutlingen (ots)

Hechingen (ZAK): Baby aus Fahrzeug befreit

Ein Baby musste am Mittwochnachmittag aus einem Fahrzeug befreit werden. Eine 29 Jahre alte Frau hatte kurz nach 16 Uhr ihren Wagen auf dem Hechinger Marktplatz abgestellt. In diesem befand sich ein elf Monate altes Baby. Aus bislang ungeklärter Ursache verschloss sich der Pkw, obwohl der Fahrzeugschlüssel im Inneren lag. Aufgrund der Außentemperatur von über 30 Grad wurde die Feuerwehr zur Öffnung des Autos gerufen. Die Wehrmänner schlugen vorsichtig eine Scheibe ein und konnten so das Baby befreien. Es wurde anschließend vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. (ms)

Balingen (ZAK): Unfall auf der B 27

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der B 27 am Mittwochnachmittag glücklicherweise lediglich leicht verletzt worden. Der 24-Jährige war mit seiner Triumph gegen 15.15 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Hechingen unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Balingen Nord wechselte der Biker von der rechten auf die linke Fahrspur, um einen Pkw zu überholen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem BMW X3 einer 22 Jahre alten Frau, die auf der Überholspur unterwegs war. Der Kradlenker verlor die Kontrolle über seine Maschine, stürzte zu Boden und rutschte eine längere Strecke über die Fahrbahn. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik zur ambulanten Behandlung gberacht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 14.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die B 27 in Richtung Hechingen bis 17.20 Uhr voll gesperrt werden. (ms)

