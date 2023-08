Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 43-jährige Frau nach Blitzeinschlag verstorben (Unterensingen)

Reutlingen (ots)

Unterensingen (ES): Nach dem Blitzeinschlag vom 12. August 2023 in Unterensingen ist ein weiteres Todesopfer zu beklagen. Das Leben der 43-jährigen Frau, die bei dem tragischen Unglück lebensgefährlich verletzt worden war, konnte nicht gerettet werden. Sie erlag ihren Verletzungen im Lauf des Mittwochs in einer Klinik.

Wie bereits berichtet, waren am vergangenen Samstag im Bereich eines Ausflugslokals durch einen Blitzeinschlag in einen Baum sechs Personen verletzt worden. Ein 35-jähriger Mann war am Sonntag seinen schweren Verletzungen erlegen. Der elfjährige Sohn der 43-jährigen Frau wird weiterhin in einem Krankenhaus behandelt. (ak)

Bisherige Pressemeldungen zu dem Unfall:

