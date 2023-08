Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Erfolgreiche Vermisstensuche; Einbruch in Wohnhaus und Werkstatt; Brand eines Mähdreschers; Exhibitionist aufgetreten; Schwerer Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Am Steuer eingeschlafen

Übermüdung dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall gewesen sein, den ein 58-Jähriger am Mittwochnachmittag im Berliner Ring verursacht hat. Der Mann befuhr gegen 14.50 Uhr mit seinem VW Golf den Berliner Ring von der Rommelsbacher Straße kommend, in Richtung Biberacher Straße. Im Auslauf einer leichten Rechtskurve kam er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und touchierte zunächst einen dort geparkten Mercedes, bevor er gegen einen ein paar Meter weiter geparkten VW T-Cross krachte. Ein Rettungswagen brachte den augenscheinlich unverletzten Unfallverursacher nachfolgend vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Führerschein des 58-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Sein Golf war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, war auch die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. (cw)

Reutlingen (RT): Mit dem E-Scooter gestürzt

Mit dem Rettungswagen musste ein 41-Jähriger am Mittwochabend ins Krankenhaus gefahren werden. Der Mann war kurz vor 21 Uhr mit einem E-Scooter auf der Georgenstraße unterwegs, als er mit dem Fahrzeug gegen die Bordsteinkante kam und stürzte. Dabei wurde er derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 41-Jährigen fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als drei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein einbehalten wurde. Er sieht nun einer entsprechenden Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Pfullingen (RT): Mit dem Gegenverkehr kollidiert

Schwer verletzt wurde ein 66 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag auf der Stuhlsteige ereignet hat. Der Biker war gegen 11.45 Uhr mit seiner Moto Guzzi auf der L382 von Sonnenbühl in Richtung Pfullingen unterwegs und wollte ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen. Beim Ausscheren kam es zur Kollision mit dem Seitenspiegel eines entgegenkommenden Citroen C3 eines 82-Jährigen. Der 66-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Seine Moto Guzzi wurde nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt 7.500 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr im Einsatz. Die Stuhlsteige musste bis etwa 13 Uhr komplett gesperrt werden. (cw)

Gomadingen (RT): Mountainbike-Fahrer schwer gestürzt

Noch unklar ist die Ursache für einen Sturz eines 49 Jahre alten Mountainbike-Fahrers am Mittwochabend im Gewann Sternberg. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war der Radler gegen 20.50 Uhr vom Sternbergturm kommend alleine auf seinem Fahrrad über die dortigen Wiesen in Richtung Sternbergparkplatz unterwegs, wobei er stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach einer Reanimation an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das Polizeirevier Münsingen ermittelt. (cw)

Hülben (RT): Erfolgreiche Vermisstensuche

Mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei ab Mittwochnachmittag nach einer vermissten Seniorin in Hülben gesucht. Gegen 17.40 Uhr meldete eine Mitarbeiterin eines Pflegeheims die Seniorin als vermisst. Im Zuge der anschließenden Fahndung, zu der auch ein Personenspürhund angefordert worden war, entdeckte ein Radfahrer die Vermisste auf einem Waldweg in Verlängerung der Brühlstraße und verständigte gegen 19.40 Uhr die Einsatzkräfte. Die Seniorin wurde im Anschluss wohlbehalten zurück zu ihrem Pflegeheim gebracht. (rn)

Trochtelfingen (RT): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Sigmaringer Straße in Mägerkingen ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 17 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein aufgebrochenes Fenster ins Innere. Im Gebäude wurden durch den Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Täter Bargeld ins bislang unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Alb hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Aichtal (ES): Radfahrer verunglückt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein verunglückter Radfahrer am Mittwochnachmittag erlitten. Der 38-Jährige befuhr mit seinem Herrenrad gegen 15.15 Uhr die Alte Poststraße beim Naturtheater Grötzingen abwärts. In einer Rechtskurve verbremste sich der Mann und stürzte kopfüber gegen einen sich dort befindlichen Holzzaun. Er musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Nürtingen (ES): Unfall unter Alkoholeinfluss

Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Oberensingen entstanden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 34-Jähriger mit einem BMW gegen 22.30 Uhr die Grötzinger Straße in Richtung Grötzingen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Nissan. Der BMW wurde dabei so stark beschädigt, dass die Airbags auslösten und der Wagen nicht mehr fahrbereit war. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem unverletzt gebliebenen 34-Jährigen ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Er musste in der Folge eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. (rn)

Kohlberg (ES): Brand eines Mähdreschers

Ein Mähdrescher ist am Mittwochnachmittag in Verlängerung der Straße Im Grund wohl aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Gegen 15.20 Uhr bemerkte der Fahrer der Erntemaschine das Feuer, das plötzlich im Bereich des Motorraums ausgebrochen war, und begann, den Brand mit Hilfe eines Feuerlöschers zu löschen. Die zwischenzeitlich alarmierte Feuerwehr setzte die Löscharbeiten anschließend fort. Bis auf den Schaden am Fahrzeug war durch den Brand keine weitere Beschädigung entstanden. Verletzt wurde niemand. (rn)

Nürtingen (Es): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Ein unbekannter Exhibitionist ist am Donnerstagmorgen, gegen 5.40 Uhr, auf dem Breiter Weg einer 54-jährige Frau gegenübergetreten. Dieser hantierte an seinem erigierten Glied und belästigte sein Opfer auch verbal. Als die Frau die Polizei verständigte, flüchtete der Exhibitionist mit seinem schwarzen Fahrrad über die Neuffener Straße in Richtung Amtsgericht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Der Mann war circa 30 Jahre alt und trug einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine kurze, schwarze Radlerhose. Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten, sich unter 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (sl)

Nürtingen (ES): Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Donnerstagmorgen auf der Neckarstraße/B313 zwischen der Kreuzung Wörthbrücke und der Kreuzung zur Stadtbrücke ereignet hat. Ein 64-Jähriger war gegen 7.45 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Neckarstraße von Neckarhausen kommend unterwegs. Nach der Kreuzung zur Wörthbrücke wollte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden VW Passat einer 62-Jährigen. Bei der nachfolgenden Kollision touchierte der Lkw den VW so, dass sich dieser zunächst vor der Sattelzugmaschine eingedreht und nachfolgend über die Mittelbebauung auf die Gegenfahrbahn abgewiesen wurde. Dort kam es zur Kollision mit einem Audi A4, dessen 51 Jahre alter Fahrer keinerlei Möglichkeiten mehr hatte, um auszuweichen. Die VW-Fahrerin wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, verletzt wurde aber zum Glück niemand. Der Passat, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 16.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): In Werkstatt eingebrochen

In eine Werkstatt in der Aixer Straße sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen. Zwischen Mitternacht und 4.45 Uhr gelangten die Einbrecher über eine gewaltsam geöffnete Tür ins Innere der Werkstatt. Dort durchsuchten sie Schränke, brachen Geldkassetten auf und plünderten diese aus. Über die Höhe des Diebesguts oder des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Albstadt (ZAK): An Brücke hängengeblieben

Ein Sattelzug ist am Mittwochnachmittag an einer Eisenbahnbrücke in Ebingen hängengeblieben und der Zugverkehr musste zur Brückenüberprüfung gesperrt werden. Gegen 15.30 Uhr war ein 56-Jähriger mit einem Sattelzug auf der Straße Untere Vorstadt von der Ortsmitte herkommend unterwegs. An der Eisenbahnbrücke auf Höhe der Jakobstraße missachtete er das Höhenverbot für Fahrzeuge über 3.70 m Höhe trotz optischer und akustischer Warnung. Beim Durchfahren der Brücke blieb sein etwa vier Meter hoher Sattelzug an der Unterkonstruktion aus Stahl hängen. Obwohl der Lastwagen erheblich beschädigt wurde, setzte der Lkw-Lenker seine Fahrt bis zu einem etwa einen Kilometer entfernten Baumarkt fort und verständigte erst von dort aus die Polizei. Mittlerweile hatten jedoch bereits mehrere Zeugen den Unfall gemeldet. An dem Sattelzug war einer ersten Schätzung nach ein Schaden in Höhe von zirka 30.000 Euro enstanden. Über die Schadenshöhe an der Brücke liegen noch keine Erkenntnisse vor. Mitarbeiter der Deutschen Bahn kamen vor Ort, um die Stabilität zu überprüfen. Hierzu musste der Regionalverkehr für eineinhalb Stunden gesperrt werden. Davon waren zwei Züge betroffen. (ms)

Haigerloch (ZAK): Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist am Mittwochnachmittag zu einem Arbeitsunfall in die Straße Schopfloch in Stetten ausgerückt. Ein 75-Jähriger war kurz nach 16.30 Uhr mit Reparaturarbeiten an einem Bagger auf einem Baustellengelände beschäftigt. Ersten Ermittlungen nach rutschte der Mann von der Kette des Fahrzeugs ab und stürzte in eine etwa zwei Meter Tiefe Baugrube. Aufgrund seiner hierbei erlittenen Verletzungen musste er mit dem Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr gerettet werden. Der Schwerverletzte wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell