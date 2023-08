Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Zeugenaufruf nach Rollerdiebstahl

Reutlingen (ots)

Rottenburg/Dettingen (TÜ): Gestohlener Motorroller gefunden (Zeugenaufruf)

Hinweise zu einem aufgefunden, silberfarbenen Motorroller, der zwischenzeitlich seinem Besitzer zugeordnet werden konnte, sucht das Polizeirevier Rottenburg. Am Mittwochmorgen, gegen 7.15 Uhr, wurde der Polizei ein erheblich beschädigter Motorroller ohne Kennzeichen gemeldet, der im Gebüsch am Radweg zwischen Dettingen und Ofterdingen lag. Vor Ort fanden die Ermittler den Roller, der offensichtlich aufgebrochen und kurzgeschlossen worden war. Wenig später, gegen 8.15 Uhr, zeigte der Eigentümer den Diebstahl des Fahrzeugs an. Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte der Dieb den Motorroller gegen sieben Uhr vom Hof eines Gebäudes in der Dettinger Springmannstraße gestohlen und nachfolgend nach einem Sturz am Radweg liegengelassen haben. Da der Radweg morgens stark frequentiert ist, hofft das Polizeirevier Rottenburg auf Zeugen, die dort zwischen sieben Uhr und 8.15 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeirevier Rottenburg, Telefon 07472/9801-0. (cw)

Balingen (ZAK): Nächtlicher Einbruch in Wohnhaus (Zeugenaufruf)

In ein Wohngebäude in der Etzelbachstraße ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen ein und sieben Uhr drang ein bislang unbekannter Dieb über die Garage in das Wohnhaus ein. Dort entwendete er neben Bargeld auch ein Smartphone. Mit seiner Beute entkam er unerkannt. Inwieweit ein von Zeugen am Abend vor dem Einbruch im Bereich des Tatorts festgestellter, blauer Touran mit ausländischem Kennzeichen mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, denen so ein Fahrzeug - eventuell auch andernorts - aufgefallen ist oder die andere Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter 07433/264-0 zu melden. (sl)

