Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Brände, Trunkenheitsfahrt, Polizeibeamte beworfen, Verdächtige Geräusche

Reutlingen (ots)

Gegenstände auf die Straße geworfen

Ein sich möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Jugendlicher hat am Dienstagnachmittag Gegenstände auf eine Straße geworfen. Der 17-Jährige zerstörte kurz nach 14 Uhr das Inventar seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Eberhardstraße und warf mehrere Gegenstände auf die Eberhardstraße. Diese musste daraufhin von Polizeibeamten gesperrt werden. Der 17-Jährige bewarf daraufhin auch auf die eingesetzten Einsatzkräfte, ohne sie zu treffen. Durch gutes Zureden konnte der Jugendliche schließlich beruhigt und in Gewahrsam genommen werden. Er wurde im Anschluss in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Die Eberhardstraße musste durch Mitarbeiter der technischen Betriebsdienste gereinigt werden. Sie war gegen 15.20 Uhr wieder befahrbar. (ms)

Reutlingen (RT): Hecke in Brand geraten

Ersten Erkenntnissen nach hat eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe am Dienstagnachmittag eine Hecke in der Sondelfinger Hohenschildstraße in Brand gesetzt. Kurz nach 15.30 Uhr bemerkten Anwohner den Brand und verständigten die Feuerwehr. Dank deren raschen Eingreifens konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine danebenliegende Garage sowie ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden. Durch das Feuer wurden neben der Hecke eine Abdeckplane sowie ein Sonnenschirm in einem Garten beschädigt. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. (ms)

Römerstein (RT): Jugendlicher bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Römerstein erlitten. Kurz vor 17 Uhr wollte ein 59-Jähriger mit einem VW Golf aus einer Parkbucht rückwärts auf die Aglishardter Straße einfahren. Wegen eines neben ihm stehenden Transporters war ihm hierbei die Sicht eingeschränkt, so dass er einen 17-Jährigen auf seinem Motorrad übersah. Der Jugendliche hatte keine Chance einen Unfall zu vermeiden und stieß mit dem Pkw zusammen. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 8.000 Euro. (ms)

Wannweil (RT): Unfall mit zwei Schwerverletzten

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagnachmittag bei Wannweil schwer verletzt worden. Ein 51-Jähriger war gegen 17.20 Uhr mit einem Ford Fiesta von der Grundstücksausfahrt eines landwirtschaftlichen Anwesens kommend nach rechts auf einen Verbindungsweg in Richtung Jettenburger Straße abgebogen. Aufgrund eines Busches war seine Sicht hierbei eingeschränkt. Ein von rechts kommender und in Richtung Gustav-Werner-Straße fahrender 83 Jahre alter Lenker eines Motorrollers sah den einbiegenden Pkw und leitete eine Vollbremsung ein. Hierbei kippte das Zweirad zur Seite und rutschte gegen den Ford. Der Senior sowie seine 63 Jahre alte Sozia mussten mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 3.000 Euro. (ms)

Wannweil (RT): E-Bikefahrer schwer verletzt

Ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer ist ein 56-jähriger E-Bikefahrer am Dienstagabend, gegen 21.50 Uhr, im Bereich Unterer Haldenweg/Amselweg in Wannweil verunglückt. Der Mann war offenbar in Fahrtrichtung Ortsmitte unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache stürzte. Mit schweren Verletzungen musste der Radfahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Weil sich bei der Unfallaufnahme Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung ergaben, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Gegen den 56-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ermittelt. (sl)

Esslingen (ES): Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am Dienstagnachmittag hat sich ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der Mülbergerstraße ereignet. Ein 41-Jähriger war gegen 16.20 Uhr mit einem Audi A3 abwärts in Richtung Stadtmitte unterwegs. Auf Höhe des Gebäudes 27 fuhr zeitgleich eine 55 Jahre alte Frau mit einem VW Golf von der rechtsseitigen Busspur kommend quer über die Mülbergerstraße. Der Audi-Lenker konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte gegen die linke Seite des Golf. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die beiden Beteiligten und brachte sie mit leichten Verletzungen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 10.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

Deizisau (ES): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Mittwochmorgen auf der Esslinger Straße bei Deizisau ereignet. Ein 25-Jähriger war gegen 7.50 Uhr mit einem BMW Mini in Richtung Denkendorf unterwegs und wollte nach links in den Schießhausweg abbiegen. Verkehrsbedingt musste er wie ein nachfolgender, 61 Jahre alter VW-Lenker zunächst anhalten. Ein 21 Jahre alter Lenker eines Transporters bemerkte dies zu spät und schob mit seinem VW Crafter den Golf auf den Mini. Der Aufprall war so heftig, dass sich alle drei Fahrer verletzten und mit Rettungswagen in Kliniken gebracht werden mussten. Alle drei Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Mitarbeiter der Straßenmeisterei kamen zur Fahrbahnreinigung vor Ort. Die Unfallaufnahme war gegen zehn Uhr abgeschlossen. (ms)

Nürtingen-Neckarhausen (ES): Polizeieinsatz

Mit mehreren Streifenwagen war die Polizei am Dienstagabend in Neckarhausen unterwegs. Gegen 21.25 Uhr war die Polizei verständigt worden, nachdem ein Anwohner im Bereich der Nürtinger Straße / Goethestraße zwei Knallgeräusche gehört und zwei Personen gesehen hatte, die wegliefen. Die daraufhin eingeleiteten, intensiven Fahndungs- und Suchmaßnahmen verliefen im Anschluss ergebnislos. Auch eine Befragung von Anwohnern brachte bislang keine Erkenntnisse zur Ursache der Geräusche. (cw)

Neuffen (ES): Brand von Heuballen

Ein brennender Heuballen hat in der Nacht zum Mittwoch zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in den Neuffener Weinbergen geführt. Ein Anwohner aus dem Haldenweg entdeckte das Feuer gegen 0.45 Uhr und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit zwei Fahrzeugen und elf Feuerwehrleuten in den Spätburgunderweg ausrückte, löschte das noch glimmende Heu. Wie es zum Ausbruch des Feuers gekommen war, ist noch ungeklärt. (rn)

Beuren / Lenningen (ES): Vor Kontrolle geflüchtet

Gegen einen 58 Jahre alten Autofahrer, der am frühen Mittwochmorgen offenbar unter Alkoholeinfluss vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist, ermittelt das Polizeirevier Nürtingen. Gegen 0.45 Uhr sollte der VW-Lenker, der nur mit Tagfahrlicht auf der L1210 in Richtung Beuren unterwegs war, von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Er missachtete jedoch die Anhaltezeichen und fuhr auf der Steige nach Erkenbrechtsweiler, von wo aus er über Wiesen und Feldwege auf die K6759 in Richtung Grabenstetten gelangte. Hier setzte der VW-Lenker seine Fahrt mit teilweise überhöhter Geschwindigkeit über die Albhochfläche fort. Auch ein Polizeihubschrauber unterstützte die Streifenwagenbesatzungen aus der Luft. An der Einmündung von der L1211 auf die B465 überfuhr der Flüchtende einen sogenannten Stop-Stick und konnte schließlich, kurz nachdem er in Richtung Schlattstall abgebogen war, angehalten werden. Weil ein durchgeführter Alkoholtest einen Wert von über drei Promille ergab, musste der 58-Jährige neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den VW. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Verkehrsteilnehmer gefährdet. (rn)

Tübingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Eine medizinsche Ursache hat am Dienstagnachmittag ersten Erkenntnissen nach zu einem Verkehrsunfall auf der B 296 geführt. Ein 71-Jähriger befuhr kurz vor 15.30 Uhr mit einer Mercedes-Benz A-Klasse die Bundesstraße von Unterjesingen herkommend in Richtung Tübingen. Nach einer leichten Rechtskurve kam der Mann mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Hierbei wurden ein Leitpfosten sowie ein Busch beschädigt. Eine 55-jährige Beifahrerin zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Sie musste wie der Fahrer in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Zur Versorgung der Verletzten war der Rettungsdienst mit einem Notarzt sowie zwei Rettungswagen im Einsatz. Die Feuerwehr war zur Unterstützung mit 19 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen am Unfallort. An dem Mercedes war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Es musste abgeschleppt werden. (ms)

Haigerloch (ZAK): Pedale verwechselt

Ein Pkw-Lenker musste nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Der 82-Jährige war gegen 11.40 Uhr mit einem VW Golf von einem Stellplatz rückwärts auf die Meinradstraße eingefahren. Ersten Erkenntnissen nach verwechselte der Senior hierbei das Gas- mit dem Bremspedal, so dass sein Wagen stark beschleunigte und gegen eine massive Steinmauer prallte. Zwei Zeuginnen kümmerten sich im Anschluss bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Fahrer. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an dem Pkw wird auf 7.000 Euro geschätzt. (ms)

Balingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Grundregel Rechts vor Links ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag an der Kreuzung Neue Straße / Auf dem Graben ereignet hat. Eine 63-Jährige war gegen elf Uhr mit ihrem VW Passat auf der Straße Auf dem Graben unterwegs und wollte die Kreuzung zur Neue Straße geradeaus überqueren. Ohne auf ein von rechts heranfahrenden und vorfahrtsberechtigten VW Caddy zu achten, fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein. Die 42 Jahre alte Fahrerin des Caddy hatte keinerlei Chancen mehr, um zu reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 22.000 Euro geschätzt. (cw)

Meßstetten (ZAK): Kind kontra Pkw

Mit nach ersten Erkenntnissen mittelschweren Verletzungen ist eine Achtjährige nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Hauptstraße vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Den ersten Ermittlungen zufolge war das Mädchen gegen 15.50 Uhr an einer dortigen Bushaltestelle vor einem haltenden Linienbus auf die Straße gerannt. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem stadteinwärts fahrenden VW Polo eines 37-Jährigen, der den Bus laut Zeugenangaben mit Schrittgeschwindigkeit passiert hatte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell