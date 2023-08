POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 62-jährigem Mann aus Rottenburg

Reutlingen (ots) - Metzingen (RT): Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt Mit einem Rettungshubschrauber musste ein schwerverletzter Mann nach einem Arbeitsunfall am Dienstagvormittag in eine Klinik geflogen werden. Der 60-Jährige betrat gegen neun Uhr an der Außenfassade einer Firma in der Max-Planck-Straße eine Plattform. Beim Betreten stürzte der Mann aus ...

mehr