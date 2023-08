Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen (Nürtingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nürtingen (ES):

Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 24-Jährigen, der in der Nacht zum Dienstag im Wohngebiet Lerchenberg eine 26-Jährige schwer verletzt haben soll. Der Tatverdächtige konnte im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung festgenommen werden.

Den ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge soll der Beschuldigte, bei dem es sich um einen Bekannten des Opfers handelt, der 26-Jährigen außerhalb ihrer Wohnung schwere Verletzungen zugefügt haben. Als Anwohner kurz vor drei Uhr auf das Geschehen aufmerksam wurden und den Notruf wählten, flüchtete der Tatverdächtige mit einem Fahrzeug.

Die 26-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand befindet sie sich außer Lebensgefahr.

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnte der leichtverletzte Tatverdächtige zu Fuß in Zizishausen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Sein Fahrzeug, das auf dem Festplatz Oberensingen abgestellt worden war, wurde sichergestellt. Der 24-Jährige soll am morgigen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Hintergründe sowie der genaue Tatablauf sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell