Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Motorroller gestohlen; Fußgänger übersehen

Reutlingen (ots)

Neckartenzlingen (ES): Motorroller gestohlen

Nach einem weißen Motorroller der Marke Piaggio Guilera mit dem schwarz-weißen Versicherungskennzeichen 870 TVR fahndet der Polizeiposten Neckartenzlingen. Der bereits ältere Roller war verschlossen in der Steinachstraße abgestellt gewesen und wurde in der Zeit zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, dort gestohlen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Neckartenzlingen unter der Telefonnummer 07127/32261 entgegen. (cw)

Balingen (ZAK): Fußgänger übersehen

Auf dem Fußgängerüberweg in der Straße Auf Stetten ist am Montagmorgen ein 34-Jähriger von einem Pkw erfasst und so schwer verletzt worden, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Eine 21-Jährige war gegen 6.35 Uhr mit ihrem Skoda Fabia auf der Straße Auf Stetten von der Sichelstraße herkommend unterwegs. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge übersah sie aus Unachtsamkeit den Mann, der die Straße auf dem Fußgängerüberweg von den Bahngleisen in Richtung Möbelhaus überquerte und erfasste ihn mit der Fahrzeugfront. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell