POL-RT: Fahrräder gestohlen; Brand; Verkehrsunfälle; Einbruch; Verpuffung an Heizung; Mann in Gewahrsam genommen; Vor Kontrolle geflüchtet; Pkw gestohlen

Drei Custom-Bikes aus aufgebrochener Garage entwendet (Zeugenaufruf)

Aus einer Garage in der Panoramastraße haben Unbekannte zu einem noch unbekannten Zeitpunkt zwischen Mittwoch, 9.8.2023, und Sonntag, 13.8.2023, mehrere Elektrofahrräder und Zubehör gestohlen. Die Tat wurde am Sonntagnachmittag entdeckt. Nach dem gewaltsamen Öffnen des Garagentors hatten die Täter die selbst gebauten Fahrräder entwendet, bei denen es sich um ein Mountainbike und zwei Cruiser-Bikes handelt. Außerdem ließen die Diebe zwei separate Fat-Reifen und einen Pedelec-Motor mitgehen. Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (ak)

Hayingen (RT): Brand in Umspannstation

Zu einem Brand in einer Umspannstation sind Feuerwehr und Polizei am Montagmorgen nach Ehestetten ausgerückt. Gegen 6.40 Uhr wurde der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der Brand in der Straße Steigwiesen gemeldet. Die Feuerwehr rückte daraufhin aus und löschte die Flammen. Auch ein Mitarbeiter eines Energieversorgers kam vor Ort. Offenbar war es mutmaßlich aufgrund eines Blitzeinschlags zu einer Überspannung gekommen, worauf der Brand im Inneren des Häuschens ausbrach. Nach ersten Erkenntnissen entstand kein größerer Schaden. Bereits gegen 4.30 Uhr war es in Apfelstetten zu einem Blitzeinschlag in einen Strommast gekommen, der zu einem Stromausfall in den Stadtteilen Rietheim, Apfelstetten, Buttenhausen, Dapfen und Dottingen führte. Mitarbeiter des Energieversorgers kümmern sich um die Reparatur. (rn)

Bad Urach (RT): In den Gegenverkehr gerutscht

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde ein 32 Jahre alter Motorradfahrer, der am Sonntagabend auf der L245 zwischen den Stadtteilen Hengen und Seeburg einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Biker war gegen 20.20 Uhr mit seiner Yamaha auf der Landesstraße in Richtung Seeburg unterwegs. Weil er auf der regennassen Fahrbahn zu schnell fuhr, verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte, wobei sein Motorrad getrennt vom Fahrer auf die Gegenfahrbahn schlitterte. Dort krachte die Yamaha gegen den entgegenkommenden Volvo eines 35-Jährigen, der den Sturz wahrgenommen und seinen Wagen schon nahezu bis zum Stillstand abgebremst hatte. Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Deizisau (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Plochinger Straße sind Unbekannte über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 12.45 Uhr, gelangten die Unbekannten über ein Tor in das Gebäude. Nachfolgend verschafften sie sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu den Büros, in denen sie sämtliche Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem durchwühlten. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Filderstadt (ES): Mit entgegenkommendem Pkw kollidiert

Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Sielmingen entstanden. Ein 19-Jähriger war mit seinem Opel Astra gegen 18.15 Uhr auf der Sielminger Hauptstraße in Richtung Bernhausen unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Reutlinger Straße nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem aus der Möhringer Straße entgegenkommenden Ford Focus eines 43-Jährigen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Ford war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. (rn)

Aichtal (ES): Unfall im Einmündungsbereich

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend in Aich ereignet hat. Ein 53-Jähriger wollte gegen 22.10 Uhr mit seinem Mercedes EQS von der Neckartailfinger Straße aus nach links auf die Waldenbucher Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar den von rechts kommenden Fiat Scudo eines 21-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 21-Jährige wurde dabei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Alkoholisierter Mann in Gewahrsam genommen

Ein erheblich alkoholisierter 28-Jähriger musste am Sonntagmorgen in der Karlstraße in Gewahrsam genommen werden. Der Mann hatte sich gegen sieben Uhr unberechtigt in einem Café aufgehalten und sich trotz Aufforderung des Personals geweigert, dieses zu verlassen, weshalb die Polizei alarmiert wurde. Weil der schlafende Mann zunächst nicht wach zu bekommen war, wurde vorsorglich auch der Rettungsdienst hinzugezogen. Nachdem der 28-Jährige aufgewacht war, wurde ihm ein Platzverweis erteilt, dem er allerdings nicht nachkam. Vor dem Café leistete er gegen seine Ingewahrsamnahme erheblichen Widerstand. Unter anderem trat und schlug er nach den Beamten, die ihn aber überwältigen konnten und unverletzt blieben. Der 28-Jährige sieht nun entsprechenden Anzeigen entgegen. (ak)

Rottenburg (TÜ): Verpuffung an Heizung

Eine starke Rauchentwicklung hat am Sonntagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, in der Burgstraße zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Wie sich vor Ort herausstellte, war es an der Heizungsanlage des Mehrfamilienhauses offenbar infolge eines technischen Defekts zu einer Verpuffung gekommen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Neben der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften angerückt war, war auch der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und acht Helfern vor Ort. (rn)

Rottenburg (TÜ): Vor Kontrolle geflüchtet

Ein 18 Jahre alter Rollerfahrer hat am Sonntagnachmittag versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Kurz nach 17.30 Uhr war einer Streifenwagenbesatzung der Roller ohne Kennzeichen in der Niedernauer Straße aufgefallen. Als der Fahrer daraufhin kontrolliert werden sollte, fuhr er ohne die Anhaltezeichen zu beachten in Richtung Bad Niedernau davon. Nach mehreren hundert Metern fuhr er über den Gehweg hinweg auf eine angrenzende Grünfläche. Dort kam er aufgrund einer Böschung zu Fall. Der unverletzt gebliebene 18-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge verfügt der junge Mann nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Der Roller wurde zur Überprüfung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt. Der 18-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und sieht nun entsprechenden Anzeigen entgegen. (rn)

Ammerbuch (TÜ): Nach räuberischer Erpressung geflüchtet und Unfall verursacht

Unter anderem wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung ermitteln das Polizeirevier Rottenburg und die Verkehrspolizei Tübingen gegen zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche, die am Sonntagabend in der Böblinger Straße im Ortsteil Altingen einen 14-Jährigen bedroht, ihm Bargeld aus seiner Geldbörse gestohlen und nachfolgend einen Verkehrsunfall verursacht haben sollen. Gegen 18.30 Uhr war die Polizei vom Opfer alarmiert worden, das angab, die Angreifer wären mit einem Peugeot Motorroller geflüchtet. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung erkannte eine Streifewagenbesatzung den beschriebenen Motorroller, dessen Fahrer sofort über die Pappelallee die Flucht ergriff und auf keinerlei Anhaltesignale reagierte. An der Einmündung zur Schwedenstraße fuhr der Rollerfahrer ohne die Verkehrszeichen zu beachten oder langsamer zu werden in den Einmündungsbereich ein, um geradeaus auf ein Firmengelände zu gelangen. Dabei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Ford Fiesta einer 28-Jährigen, die keinerlei Chancen hatte, um zu reagieren. Der 15-jährige Fahrer und sein 16-jähriger Sozius wurden so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls in der Klinik ärztlich behandelt werden. Der entstandene Sachschaden am Motorroller wird auf etwa 1.000 Euro, der Sachschaden Ford wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zum räuberischen Diebstahl, zu den Besitzverhältnissen des Motorrollers und ob der 15-jährige Fahrer überhaupt im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, dauern an. (cw)

Schömberg (ZAK): Mitsubishi gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach einem weißen Mitsubhishi Spacestar mit dem Kennzeichen BL-EK 333 fahndet das Polizeirevier Balingen. Der Wagen dürfte einen geschätzten Wert von etwa 6.000 Euro haben und wurde in der Zeit von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, neun Uhr, aus einer Garage im Friedhofsweg im Stadtteil Schörzingen gestohlen. Hinweise zum Fahrzeug nehmen der Polizeiposten Schömberg, Telefon 07427/940030, das Polizeirevier Balingen, Telefon 07433/264-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cw)

