Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Hamm

Hamm (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 4. Januar, wurde ein 62 Jahre alter Mann in seinem Zimmer in einer Einrichtung in der Ludwig-Teleky-Straße durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt.

Er wurde in der Folgezeit einem Krankenhaus in Hamm zugeführt, wo er notoperiert werden musste. Er soll mittlerweile außer Lebensgefahr sein und konnte heute von der Polizei angehört werden.

Der 48 Jahre alte Mitbewohner des Geschädigten wurde am gestrigen Vormittag von der Polizei Hamm vorläufig festgenommen. Er hat in seiner verantwortlichen Vernehmung die Tatbegehung bestritten. Nach seiner Einlassung soll ein bislang unbekannter Mann mit dem Namen "Matthias" die Tat begangen haben.

Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund halten den 48 Jahre alten Mann gleichwohl für dringend tatverdächtig. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Über das Ergebnis der Vorführung wird in einer weiteren Pressemitteilung berichtet werden.

Zuständiger Staatsanwalt: Staatsanwalt Kruse (erreichbar unter der Tel.-Nr. 0231/92626122 oder das allgemeine Pressehandy der Staatsanwaltschaft Dortmund)

