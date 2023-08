Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeitsunfall; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Anhänger gestohlen

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein schwerverletzter Mann nach einem Arbeitsunfall am Dienstagvormittag in eine Klinik geflogen werden. Der 60-Jährige betrat gegen neun Uhr an der Außenfassade einer Firma in der Max-Planck-Straße eine Plattform. Beim Betreten stürzte der Mann aus bislang ungeklärter Ursache etwa sieben Meter in die Tiefe. Hierbei zog er sich schwerste Verletzungen zu und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus geflogen werden. Zur Unterstützung und Demontage der Plattform war die Feuerwehr an den Unglücksort ausgerückt. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. (ms)

Wendlingen (ES): Zeugen zu Unfall auf der B 313 gesucht

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmittag auf der B 313 ereignet hat. Kurz nach 13.30 Uhr waren ein 47-Jähriger mit einem Renault Master sowie ein gleichaltriger Smartlenker auf der Bundesstraße von Wendlingen herkommend in Richtung Nürtingen unterwegs. Ersten Ermittlungen nach soll der Lenker des Renault Master den Smart nach der Autobahnanschlussstelle auf der rechten Fahrspur überholt und beim Fahrstreifenwechsel nach links berührt haben. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Im Anschluss hielten die beiden Beteiligten auf dem Standstreifen an und machten gegenüber den Polizeibeamten widersprüchliche Angaben über den Unfallablauf. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Werkstatt eingebrochen

In die Werkstatt eines Aktivspielplatzes in der Böblinger Straße in Musberg ist am frühen Dienstagmorgen eingebrochen worden. In der Zeit von 01.30 Uhr bis kurz nach 07.30 Uhr drangen mehrere bislang unbekannte Täter über die gewaltsam geöffnete Hintertür ins Gebäude ein. Im Inneren wurde eine verschlossene Bürotür aufgebrochen und die Räumlichkeit durchwühlt. Ersten Erkenntnissen nach erbeuteten die Einbrecher einen Standtresor. Über das konkrete Diebesgut liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 2.000 Euro. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Lenningen (ES): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte am Bahnhof Oberlenningen ist von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. In der Nacht gelangten die Unbekannten über ein Fester ins Innere der Gaststätte. Dort brachen sie eine Tür auf und durchsuchten die Schubladen. Zudem öffneten sie gewaltsam zwei Spielautomaten und entwendeten die darin befindlichen Geldkassetten. Der Polizeiposten Lenningen ermittelt. (rn)

Albstadt-Ebingen (ZAK): In Baustelle eingebrochen

In einen Rohbau in der Schillerstraße sind Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 18.50 Uhr und 7.30 Uhr gelangten die Einbrecher in den Rohbau. Dort wuchteten sie mit brachialer Gewalt eine Stahltüre auf und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen einen Industriestaubsauger der Marke Festool, einen Langhalsschleifer des gleichen Herstellers, sowie ein Airless Gerät zum Auftragen von Farbe. Der Wert des Diebesgutes und ob sonst noch etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Bitz (ZAK): Pkw-Anhänger gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach einem Pkw-Anhänger, Kipper/offener Kasten, der Marke Pongratz mit dem Kennzeichen BL-Z 1962 fahndet der Polizeiposen Winterlingen. Der Anhänger war von Montag auf Dienstag auf einer Wiese neben der L499, gegenüber der Anschrift Am Engen Rein mittels Kasten- und Bügelschloss gesichert abgestellt und wurde dort zwischen 11.30 Uhr und 10.30 Uhr gestohlen. Auffallend an dem Anhänger sind die zusätzlich aufgesteckten Bordwände und ein zusätzlich angebrachter Motor mit Batterie für die Kippladefläche. Hinweise nimmt der Polizeiposten Winterlingen unter der Telefonnummer 07434/9390-0 entgegen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell