Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad vorm Supermarkt geklaut

Arnstadt (ots)

Ein vor einem Supermarkt in der Rudolstädter Straße abgestelltes Fahrrad der Marke Cube, Farbe dunkelgrün, wurde am Freitagnachmittag in der Zeit von 18:30 - 19:00 Uhr entwendet. Es wurde dem Dieb leicht gemacht, denn angeschlossen war das Rad nicht. Eine Anzeige wurde erstattet. (ef)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell