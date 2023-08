Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streitigkeit endet in der Justizvollzugsanstalt

Gotha (ots)

Am Samstagmorgen rief ein hörbar alkoholisierter Mann in Gotha / West die Polizei um Hilfe, da sich seine Freundin wohl sehr aggressiv ihm gegenüber verhielt und eine Eskalation drohte. Die eingetroffenen Beamten konnten vor Ort neben dem Mann eine polizeibekannte 26-Jährige feststellen, welche mit Haftbefehl gesucht wurde. Dem Mann konnte geholfen werden, die Freundin befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. (rd)

