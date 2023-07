LPI-NDH: Zwei Verletzte nach Unfall auf Bundesstraße

Niedersachswerfen (ots) - Die Polizei in Nordhausen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagmorgen in Niedersachswerfen. Gegen 7.30 Uhr kam ein grauer Opel Astra Am Bahnhof von der Straße ab. Das Auto stieß gegen einen Grenzstein und kollidierte mit dem Fallrohr am Bahnhofsgebäude. Hierbei wurde der Astra derart beschädigt, dass Fahrzeugteile abfielen. Möglicherweise wurden auch die Vorderreifen ...

