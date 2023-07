Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer kollidiert mit Fallrohr am Bahnhof und flüchtet

Niedersachswerfen (ots)

Die Polizei in Nordhausen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagmorgen in Niedersachswerfen. Gegen 7.30 Uhr kam ein grauer Opel Astra Am Bahnhof von der Straße ab. Das Auto stieß gegen einen Grenzstein und kollidierte mit dem Fallrohr am Bahnhofsgebäude. Hierbei wurde der Astra derart beschädigt, dass Fahrzeugteile abfielen. Möglicherweise wurden auch die Vorderreifen beschädigt und die Ölwanne aufgerissen. Trotz der massiven Beschädigungen flüchtete der bislang unbekannte Autofahrer mit seinem Fahrzeug vom Unfallort. Zeugenaussagen zufolge soll der Astra mit zwei Personen besetzt gewesen sein. Der Fahrer trug ein rotes T-Shirt und war ca. 30 bis 40 Jahre alt. Er hatte helle Haare. Die Polizisten alarmierten die Feuerwehr, um die Ölspur zu beseitigen. Wer kann Hinweise zum Unfallfahrzeug geben? Wer hat einen stark beschädigten Opel Astra in Niedersachswerfen oder den angrenzenden Gemeinden beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, Aktenzeichen 0183816, entgegen. Die zurückgelassenen Autoteile stellte die Polizei sicher. Sie werden nun untersucht.

