Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten

57537 Wissen, Bahnhofstr./Marktstr./Im Buschkamp (ots)

Am Do., 12.01.2023, gegen 06:25 Uhr, befuhr eine 46-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Skoda Fabia die Bahnhofstraße aus Richtung Nisterbrück kommend in Richtung Bahnhof. Ein 35-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Audi A 3 befuhr die Bahnhofstraße in entgegengesetzter Richtung. An der Kreuzung Bahnhofstraße/Marktstraße/Im Buschkamp wollte die Skoda-Fahrerin nach links in die Marktstraße abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang des entgegenkommenden Audi-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligte erlitten hierbei leichte Verletzungen und wurden vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ca. 10000,-EUR Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell