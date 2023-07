Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe erbeuten Rüttelplatten von Baustelle

Nordhausen (ots)

Drei Rüttelplatten im Wert von ca. 30.000 Euro verschwanden am zurückliegenden Wochenende von einer Baustelle an der Halle-Kasseler-Straße in Kleinwerther. Die Rüttelplatten waren auf einem Container und einem Dumper abgestellt. Daher ist zu vermuten, dass der oder die Täter mit schwerem Gerät angerückt sind, um das Diebesgut abtransportieren zu können. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03601/960, Aktenzeichen 0184116, zu melden.

