Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Leistungssteigerung am Moped, keine erforderliche Fahrerlaubnis

Berlingerode (ots)

Polizisten stoppten am Sonntagabend, gegen 21.35 Uhr, an der Hägerburg einen Mopedfahrer. Während der Kontrolle entdeckten sie am Moped des 15-jährigen Fahrers eine bauliche Veränderung, die eine Leistungssteigerung des Zweirades zur Folge hatte. Somit war der Jugendliche nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Sein Moped ließen die Polizisten abschleppen. Zudem erstatteten sie Anzeige gegen den jungen Mann.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell