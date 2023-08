POL-HB: Nr.: 0475 --Lamborghini Fahrer verliert die Kontrolle

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Burglesum, OT Lesum, Hindenburgstraße Zeit: 11.08.23, 23.30 Uhr Zwei junge Straßenräuber überfielen in der Nacht zu Sonnabend eine 67 Jahre alte Frau an einer Haltstelle in Lesum und versuchten, ihre Halskette zu entwenden. Die Bremerin wurde leicht verletzt, die Polizei sucht nach Zeugen. Die 67-Jährige stieg gegen 23.20 Uhr an Haltestelle Stehnckenshoff aus dem Bus aus. Sie ging einige ...

