Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0473 --Räuberduo überfällt Seniorin--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, OT Lesum, Hindenburgstraße Zeit: 11.08.23, 23.30 Uhr

Zwei junge Straßenräuber überfielen in der Nacht zu Sonnabend eine 67 Jahre alte Frau an einer Haltstelle in Lesum und versuchten, ihre Halskette zu entwenden. Die Bremerin wurde leicht verletzt, die Polizei sucht nach Zeugen.

Die 67-Jährige stieg gegen 23.20 Uhr an Haltestelle Stehnckenshoff aus dem Bus aus. Sie ging einige Schritte zu Fuß und wurde plötzlich von hinten von zwei Jugendlichen zu Boden gestoßen. Es entstand ein Gerangel und die Räuber versuchten, der Frau die Kette vom Hals zu reißen. Als diese bei der Aktion dann in ihre einzelnen Glieder zersprang, flüchteten die Angreifer unverrichteter Dinge. Die Bremerin zog sich bei dem Überfall leichte Blessuren zu und ging zunächst nach Hause und alarmierte von dort die Polizei.

Die jungen Räuber wurden als etwa 16 Jahre alt, schlank, mit dunklem Teint und kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Sie trugen Pullover, blaue Jeans und weiße Turnschuhe. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell