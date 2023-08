POL-HB: Nr.: 0472 --Einsatz im Viertel

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Dom Zeit: 09.08.23, 19 Uhr Eine Gruppe von Jugendlichen schlug am Mittwochabend in einem Schnellrestaurant in der Altstadt einen 16 Jahre alten transidenten Jungen. Der Bremer blieb so gut wie unverletzt, die Angreifer flüchteten. Der 16-Jährige befand sich im Eingangsbereich des Imbisses Am Dom und wartete in der ...

