POL-HB: Nr.: 0470--Verdacht einer Gewalttat - Polizei sucht Zeugen

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 09.08.23, 5 Uhr

Nachdem ein 37-Jähriger am frühen Mittwochmorgen im Steintorviertel bewusstlos und mit Kopfverletzungen aufgefunden wurde, ermittelt die Kriminalpolizei. Die Ermittler gehen von einer Gewalttat aus und suchen Zeugen.

Der Mann wurde gegen 5 Uhr von einem Passanten nicht ansprechbar und mit offensichtlichen Verletzungen im Gesicht in einem Hauseingang in der Straße Vor dem Steintor gefunden. Der Zeuge versorgte den Bewusstlosen und alarmierte über den Notruf die Polizei. Nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte musste der 37-Jährige zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Nachmittag konnte der Mann von der Polizei befragt werden und gab an, er habe in der Nacht zusammen mit drei Männern Alkohol getrunken, zunächst am Sielwall und später in einer Wohnung im Viertel. Dort kam es zu Streitigkeiten, wobei er mit Faustschlägen im Gesicht und Tritten gegen Oberkörper und Kopf attackiert worden sein soll. Dabei verlor der 37-Jährige das Bewusstsein und konnte sich an nichts mehr danach erinnern.

Die Täter sollen etwa 20, 25 und 40 Jahre alt sein und laut seinen Angaben aus Sri Lanka stammen. Der Älteste trug einen längeren Bart und eine dicke, viereckige Brille mit schwarzem Rahmen, eine schwarze Hose und eine blaue Jeansjacke. Die anderen beiden waren dunkel gekleidet, einer soll etwas dicker sein.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und fragt: "Wer kann Angaben zu den beschriebenen Personen machen? Wem ist was Verdächtiges aufgefallen?" Die Ermittlungen dauern an. Hinweise gehen an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

