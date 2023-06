Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: 19-jähriger Auszubildender bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (01.06.2023) ereignete sich in der Straße "Am Buchental" in Darmsheim in einem Neubau ein folgenschwerer Arbeitsunfall. Gegen 10.30 Uhr war ein 19 Jahre alter Malter-Azubi auf einem etwa zwei Meter hohen Rollgerüst mit Arbeiten beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der junge Mann im Zuge dessen von dem fachgerecht gesicherten Gerüst und erlitt schwere Verletzungen. Der 19-Jährige wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Verschulen Dritter. Die Berufsgenossenschaft Bau wurde informiert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

