Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Bietigheim-Bissingen rückte am Donnerstag (01.06.2023) mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften in die Besigheimer Straße aus, nachdem dort gegen 17.45 Uhr ein Brand gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Anwohnerin Öl in einer Pfanne auf dem Herd erhitze und diese mutmaßlich unbeaufsichtigt ließ. Das Öl entzündete sich schließlich und die Flammen griffen auf die Dunstabzugshaube über. Die Anwohnerin konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig löschen. Sie und ihre Kinder, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs ebenfalls in der Wohnung befanden, blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 3.000 Euro belaufen.

