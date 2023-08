POL-HB: Nr.: 0467 --Hakenkreuze im Treppenhaus

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Hans-Huckebein-Weg Zeit: 07.08.23, 15 Uhr Ein 36 Jahre alter Autofahrer, mit 2,8 Promille auf dem Kessel, durchbrach am Montagnachmittag den Gartenzaun seiner Lebensgefährtin in Sebaldsbrück. Das war nicht seine einzige Verfehlung an diesem Tag. Der 36-Jährige befuhr mit dem Auto seiner Lebensgefährtin in Schlangenlinien und mit offenen Fahrzeugtüren den ...

