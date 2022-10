Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto zerkratzt (23.10.2022)

Triberg (ots)

Eine Sachbeschädigung an einem Auto begangen hat ein Unbekannter am Sonntag im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 17.30 Uhr. Ein 59-Jähriger parkte sein Auto auf dem Parkplatz des Stöcklewaldturms bei Triberg. Als er am Spätnachmittag zum Auto zurückkehrte stellte er fest, dass ein Unbekannter den Wagen ringsherum zerkratzt hatte. Personen, die Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

