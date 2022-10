Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkr. Rottweil) Vermeintlicher Kaminbrand

Deißlingen, Lkr. Rottweil (ots)

Nachdem am Sonntagabend, gegen 17.45 Uhr, aus einem gerade angefachten Schwedenofen Rauch in die Wohnung gedrückt worden ist, hat eine Bewohnerin eines Hauses in der Rottweiler Straße einen Kaminbrand vermutet und die Feuerwehr alarmiert. Die mit drei Fahrzeugen und 21 Mann unter der Leitung von Fabian Frank eintreffende Feuerwehr stellte dann aber schnell fest, dass kein Kaminbrand vorlag. Die vorherrschende Witterung und Sonneneinstrahlung auf den Kamin hatte dazu geführt, dass der Rauch aus dem Schwedenofen nicht abziehen konnte. Zu einem Personen- oder Sachschaden war es nicht gekommen.

