Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0464--35-Jähriger nach Tritten gegen den Kopf in Haft--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Farge, Richard-Taylor-Straße Zeit: 06.08.23, 00.20 Uhr

In der Nacht zu Sonntag schlugen und traten mehrere Männer in Farge auf einen 21-Jährigen ein und verletzten ihn schwer. Dabei soll es auch zu Tritten gegen den Kopf gekommen sein. Einsatzkräfte der Polizei stellten kurze Zeit später vier Tatverdächtige in einem Wohnhaus und nahmen sie fest. Gegen einen 35-Jährigen wurde ein Haftbefehl erwirkt.

Zeugen hatten gegen 00.20 Uhr in der Richard-Taylor-Straße eine Auseinandersetzung gemeldet, in deren Verlauf der 21-Jährige unvermittelt von mehreren Männern zu Boden geschlagen wurde. Laut Zeugenaussagen sollen sie weiter auf den am Boden Liegenden eingeschlagen und getreten haben, auch gegen den Kopf. Die Angreifer ließen erst von ihm ab und flüchteten, als Streifenwagen anrückten. Der 21-Jährige musste mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein und stellten vier Tatverdächtige in einer Wohnung und nahmen sie fest. Gegen die vier Männer im Alter von 27, 35 und 39 Jahren wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlages ermittelt. Gegen einen 35-Jährigen erließ ein Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen Haftbefehl. Alle Beteiligten kannten sich, die Hintergründe zur Tat sind derzeit noch unklar.

Jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Es hängt regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden. Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte mit aller Konsequenz.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell