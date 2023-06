Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrzeugaufbruch

Ludwigshafen-Innenstadt (ots)

Am Samstag, 17.06.2023, in der Zeit von 19.30 Uhr bis 22.00 Uhr, wurde die Seitenscheibe eines Mercedes Sprinters, welcher in der Berliner Straße in Ludwigshafen stand, durch unbekannte Täter eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde anschließend eine Umhängetasche (Marke Lacoste) entwendet. In der Tasche befand sich der Geldbeutel des 33jährigen Geschädigten aus Ludwigshafen, in welchem sich ein Reisepass, ein Führerschein, eine Fahrerkarte für Lkws, sowie 50 Euro Bargeld, befanden.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

