POL-SI: Zwei vermisste Kinder gefunden - #polsiwi

Siegen- Niederschelden (ots) - Am späten Freitagnachmittag (27.01.2023) ist es gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B62 im Einmündungsbereich zur Siegtalstraße in Niederschelden gekommen. Ersten Erkenntnissen nach befuhr eine 74-jährige Seat-Fahrerin die B62 von Mudersbach kommend in Fahrtrichtung ...

mehr