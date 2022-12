Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auto landet in Straßengraben - Totalschaden

Glück hatte ein Autofahrer, der am Donnerstag gegen 21 Uhr von der Kemmerlanger Straße abgekommen und im Graben gelandet ist. Während er unverletzt blieb, entstand an seinem VW Golf Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der 20 Jahre alte Fahrer war von Grünkraut in Richtung Kemmerlang unterwegs, als ihm Unterlagen von einer Ablage in den Fußraum fielen. Beim Aufheben der Unterlagen kam er aufs Bankett und steuerte gegen. Er geriet ins Schlingern und in der Folge nach rechts von der Straße ab, wo er im Graben zum Stehen kam. Ob bei dem Unfall auch ein Flurschaden entstanden ist, muss derzeit noch geprüft werden. Aufgrund der schweren Beschädigungen am Auto musste der Wagen von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Wangen

Kompost gerät in Brand

Die Wärmeentwicklungen in einem Komposthaufen dürften die Ursache dafür gesetzt haben, dass es am Donnerstagmorgen im Alpenweg in Schomburg zu einem Brand gekommen ist. Der Komposthaufen fing an zu qualmen. Erste Löschversuche der Anwohner mit dem Gartenschlauch schienen zunächst trügerischer Weise erfolgversprechend - dennoch entwickelte sich eine größere Flamme, die eine angrenzende Garagenwand sowie mehrere Mülleimer in Mitleidenschaft zog. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.500 Euro geschätzt. Die Feuerwehr, die mit insgesamt 19 Einsatzkräften am Brandort war, löschte das Feuer.

Leutkirch

Dieb stiehlt aus Pkw

Aus einem in der Wangener Straße, Ecke "Am Hopfengarten" geparkten Auto wurden zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen mehrere Wertgegenstände gestohlen. Laut dem Besitzer des Wagens hatte er diesen am Dienstagabend verschlossen abgestellt und auch am Folgetage wieder verschlossen aufgefunden. Der Dieb nahm mehrere hochwertige Brillen sowie Elektronikzubehör und CDs mit sich. Personen die in der Tatnacht Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Fronreute

Gegenverkehr gestreift - Hoher Schaden

Einen entgegenkommenden Pkw gestreift hat ein Autofahrer, der am Donnerstagabend gegen 18 Uhr die Blitzenreuter Steige befuhr. Der 53 Jahre alte Mercedes-Lenker war in Richtung Staig unterwegs, als er in einer Kurve leicht auf die Gegenspur kam. Dort streifte er einen Renault auf der gesamten Länge, sodass an diesem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Der durch den Unfall entstandene Schaden am Mercedes wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Ein hinter dem Renault fahrender Audi wurde durch Splitterteile der Unfallwagen getroffen, sodass an diesem ein Schaden von rund 4.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher sowie der 57 Jahre alte Renault-Lenker wurden durch den Unfall nicht verletzt. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Blitzenreute für etwa eine Stunde gesperrt.

Bad Waldsee

Tank von Lastwagen geleert

Kraftstoff wurde aus einem auf einem Parkplatz an der B 30 zwischen den Abfahrten Bad Waldsee-Süd und -Nord geparkten Lkw gestohlen. Der Täter schlauchte in der Nacht zum Donnerstag insgesamt rund 300 Liter Diesel aus dem Tank des Schwerlasters ab. Verschlossen war der Tank nach polizeilichen Erkenntnissen nicht. Hinweise auf den Täter werden unter Tel. 07524/4043-0 an den Polizeiposten Bad Waldsee erbeten.

Aulendorf

Autofahrer erheblich alkoholisiert

Unter deutlichem Alkoholeinfluss stand ein Autofahrer, den die Polizei am Donnerstagabend stoppte. Das Fahrzeug war einem Zeugen im Stadtgebiet mit unsicherer Fahrweise aufgefallen. Er verständigte die Polizei, die den Wagen letztlich bei Bad Schussenried stoppte. Laut einem Atemalkoholtest hatte der Fahrer mehr als 3 Promille intus. Dies bedeutete das sofortige Fahrtende für den 39-jährigen Lenker. Er musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Außerdem behielten die Polizisten seinen Führerschein ein. Vorbehaltlich des Blutergebnisses kommt auf den Mann nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

