POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen Rheingönheim (ots) - In der Zeit von Freitag, 16.06.2023, 19:00 Uhr, bis Samstag, 17.06.2023, 12.00 Uhr, parkte ein 47jähriger Mann aus Ludwigshafen seinen Pkw, Marke Opel, Typ Astra, Farbe: Blau, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Königstraße in Ludwigshafen-Rheingönheim. In diesem Zeitraum fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen das geparkte Fahrzeug und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu ...

